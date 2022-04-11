Kamil Erkut Güre kimdir, kaç yaşında vefat etti?

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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 17 Ekim 1967 tarihinde İzmir'de doğdu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İlk, orta öğrenimini İzmir’de başarıyla tamamladı. İZMİR ATATÜRK LİSESİ’nden üstün başarıyla mezun oldu. Ardından girdiği Üniversite Yerleştirme Sınavında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandı ve mezun oldu.

Kamil Erkut GÜRE, mesleğe 1995 yılında Hâkim adayı olarak başlayıp sırasıyla; 1998 yılında Kastamonu Cumhuriyet Savcılığı, 2003 yılında Hozat Cumhuriyet Savcılığı, 2005 yılında Çankırı Cumhuriyet Savcılığı, 2009 yılında Sakarya Cumhuriyet Savcılığı, 2014 yılında Sakarya Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, 2015 yılında Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı, 2016 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunmuştur.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, 31.05.2019 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Son olarak Yargıtay Savcısı olarak görev alan Kamil Erkut Güre, evli ve bir çocuk babasıdır. Kamil Erkut Güre 11 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybetti.