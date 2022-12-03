Kamikaze Şimşek’in üssüne girdik... F-16’ları taklit eden İHA

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), uzun bir süredir Süpersonik İHA geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyordu. İşte bu süpersonik yerli İHA’ya Şimşek adı verildi. Şimşek; elektronik-taarruz, kamikaze drone, elektronik-destek ve sahte hedef gibi birçok kritik görevi yapabiliyor. En önemli görevi ise sahte hedef olarak birçok savaş uçağını taklit edip hava savunma sistemlerini yanıltmak. 200 kilogram ağırlığındaki Şimşek, Türkiye’nin geliştirdiği hava savunma sistemleri ve S-400’lerin testi için de kullanılıyor.

SAHTE HEDEF OLUYOR

TUSAŞ İHA Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yıldız, Hürriyet’e Şimşek sistemini anlattı:

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“Sahte uçağınızın yanında gerçek bir uçağınız varsa gerçek uçağın fark edilmesi ve vurulması çok daha zor oluyor. Her uçaktan yansıyan bir radar simgesinin imzası var. Dolayısıyla sahte hedef, yani Şimşek kendisini radara farklı bir uçak gibi tanıtıyor. F16, F-4, C-130 gibi… Ayrıca sinyali fazla gönderirseniz 2’den fazla uçağı da radara gösterebiliyor. Şimşek, kamikaze uçak olarak da görev yapabiliyor, patlayıcı bir başlık entegre edilerek belli bir hedefi gidip vurabiliyor. Şu anda geliştirmekte olduğumuz birkaç tane türü var. Şimşek’in daha küçükleri de geliştirildi.”

TAM OTONOM

Yaklaşık 1 saat havada kalabilen Şimşek’in menzili 70+ kilometre. Fırlatıcı ile kalkış yapan sistem, paraşütle karaya veya denize inebiliyor. ‘Otopilot sistemi’ sayesinde ise kalkış ve iniş dahil bütün görev süresince tam otonom uçuş kabiliyetine sahip.