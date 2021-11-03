Kamerunlu siyam ikizleri Türkiye’den ayrıldı

Haberin Devamı

Hamileliğinde son ana kadar siyam ikizleri olduğunu bilmeyen anne Caroline Akwe, “Hayatımın şokunu yaşadım” dedi. Ameliyat sonrası Elizabeth’in elinin tüm gece kardeşi Mary’nin üzerinde olduğunu anlatan Akwe şunları söyledi: “Onları ayrı odalarda, kendi yataklarında, özgürce hareket ederken görünce dünyalar bizim oldu. Elizabeth ile Mary o güne kadar 13 aydır yapışık yaşadıkları için sürekli elleriyle birbirlerini yokluyor, birbirlerini arıyor, ağlıyorlardı. Yoğun bakım sonrası Elizabeth, Mary’e ilk kavuştuğu gece, sabaha dek elini Mary’nin üzerinden çekmedi. Mutluluğumuzu anlatacak kelimeler yok. Ülkemizde herkes bizi heyecanla bekliyor ve böyle mutlu sonla, yeni ve sağlıklı başlangıçla dönmek çok mutluluk verici.”

Acıbadem Üniversitesi (ACU) Öğretim Üyesi Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, bu tip omurga ameliyatlarının normalde yüzükoyun şekilde yapıldığını belirterek, “Her ikisinin omurilik zarları yama ile tamir edildi. Omurga ameliyatlarını yüzü koyun yatar şekilde yapılması gerekiyordu ancak bebekler yan yatırıldı” dedi.

Haberin Devamı

BİR EKİP ELIZABETH BİR EKİP MARY OLDU

ACU Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ise 27 saat anestezinin çok uzun bir süre olduğunu, ekipmanları karışmaması için renklerle kodladıklarını, bir ekibin Mary bir ekibin Elizabeth olarak operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘ÇOCUK SAHİBİ OLMALARI MÜMKÜN’

Kız bebeklerin ileride hamile kalabilmelerinin de mümkün olduğunu belirten ACU Öğretim Üyesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, “Meslek hayatımda en çok yapmak istediğim ameliyatlardan biriydi. Benim için de çok mutlu ve duygusal bir andı. Leğen bölgesindeki mesane, idrar yolları, sinirler ve damarlar çok yakındı ve duvarları ortaktı ” dedi.



Bebeklerin deri, deri altı kas dokularının ayrılması için gereken operasyonu ise Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır ve ekibi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ağır, “Ayırma ameliyatının ilk safhasında yeterli doku elde edebilmek için balon implantlar ile deriyi genişlettik ve üzerini kapatma görevini üstlendik” dedi.