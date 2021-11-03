Kamerunlu siyam ikizleri Türkiye’den ayrıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Erdoğan, Bidena Rahatsızız demişti Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyorErdoğan, Biden'a 'Rahatsızız' demişti! Sınırda ABD-Yunan işbirliği hızlanıyor#Dedeağaç Üssü
Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar Buna dikkat: Bilen az...Eğer yatırılmadıysa emekliliğiniz uzar! Buna dikkat: Bilen az...#Yapılandırma
Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuere geçildi Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...Ronaldo tarih yazdı, Messi ise Neuer'e geçildi! Uyuyanlar çok şey kaçırdı... Film gibi gece...#Cristiano Ronaldo
Midilli cehennemi Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...Midilli cehennemi! Her şeyi ifşa etti: Yunan gazeteci öyle şeyler anlattı ki...#Yunanistan
Tezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mıTezkere işi Millet İttifakı’nı parçalar mı?#Tezkere
Bitcoin için kritik fiyatlama Dev banka açıkladı...Bitcoin için kritik fiyatlama! Dev banka açıkladı...#Bitcoin
Meteoroloji uyardı Dikkat: Bölge bölge sıralandıMeteoroloji uyardı! Dikkat: Bölge bölge sıralandı#Meteoroloji
Korkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözlerKorkunç iddia... Ünlü oyuncudan flaş sözler#Alec Baldwin
Haftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek olduHaftalar sonra mutlu son... Ve mucize gerçek oldu!#Avustralya
Birincilik tacı Itır Esenden alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itirafBirincilik tacı Itır Esen'den alınıp ona verilmişti... Yıllar sonra gelen itiraf#Miss Turkey
Pereiranın yerine Mesut Özil gelebilir"Pereira'nın yerine Mesut Özil gelebilir!"#Nuri Şahin
İlber Ortaylıdan Ermeni kaymakam adayı yorumu: İnşallah vali de olurİlber Ortaylı'dan Ermeni kaymakam adayı yorumu: İnşallah vali de olur#Berk Acar
Ünlü manken annesini anlattı: Süslü Lalenin gurbet öyküsüÜnlü manken annesini anlattı: Süslü Lale'nin gurbet öyküsü#Şebnem Schaefer
Hayırlı işler Kemal BeyHayırlı işler Kemal Bey!#Süleyman Soylu
Demet Şener ile Cem Küpelinin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bittiDemet Şener ile Cem Küpeli'nin evliliklerinden sonra ortaklıkları da bitti#Demet Şener
HABERLERGündem Haberleri

Kamerunlu siyam ikizleri Türkiye’den ayrıldı

#Kamerunlu#Siyam İkizler#Türkiye
Kamerunlu siyam ikizleri Türkiye’den ayrıldı

Kamerun’da geçen yıl Temmuz ayında kalçalarından yapışık olarak dünyaya gelen siyam ikizleri Elizabeth ve Mary, Türkiye’de geçirdikleri 27 saatlik ameliyatla birbirlerinden ayrıldı. 13 aydır sırt sırta olan ikizler ameliyat sonrası ilk kez yüz yüze geldi.

Haberin Devamı

Hamileliğinde son ana kadar siyam ikizleri olduğunu bilmeyen anne Caroline Akwe, “Hayatımın şokunu yaşadım” dedi. Ameliyat sonrası Elizabeth’in elinin tüm gece kardeşi Mary’nin üzerinde olduğunu anlatan Akwe şunları söyledi: “Onları ayrı odalarda, kendi yataklarında, özgürce hareket ederken görünce dünyalar bizim oldu. Elizabeth ile Mary o güne kadar 13 aydır yapışık yaşadıkları için sürekli elleriyle birbirlerini yokluyor, birbirlerini arıyor, ağlıyorlardı. Yoğun bakım sonrası Elizabeth, Mary’e ilk kavuştuğu gece, sabaha dek elini Mary’nin üzerinden çekmedi. Mutluluğumuzu anlatacak kelimeler yok. Ülkemizde herkes bizi heyecanla bekliyor ve böyle mutlu sonla, yeni ve sağlıklı başlangıçla dönmek çok mutluluk verici.”

Acıbadem Üniversitesi (ACU) Öğretim Üyesi Çocuk Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Memet Özek, bu tip omurga ameliyatlarının normalde yüzükoyun şekilde yapıldığını belirterek, “Her ikisinin omurilik zarları yama ile tamir edildi. Omurga ameliyatlarını yüzü koyun yatar şekilde yapılması gerekiyordu ancak bebekler yan yatırıldı” dedi.

Kamerunlu siyam ikizleri Türkiye’den ayrıldı

Haberin Devamı

BİR EKİP ELIZABETH BİR EKİP MARY OLDU

ACU Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serpil Ustalar Özgen ise 27 saat anestezinin çok uzun bir süre olduğunu, ekipmanları karışmaması için renklerle kodladıklarını, bir ekibin Mary bir ekibin Elizabeth olarak operasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘ÇOCUK SAHİBİ OLMALARI MÜMKÜN’

Kız bebeklerin ileride hamile kalabilmelerinin de mümkün olduğunu belirten ACU Öğretim Üyesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Tander, “Meslek hayatımda en çok yapmak istediğim ameliyatlardan biriydi. Benim için de çok mutlu ve duygusal bir andı. Leğen bölgesindeki mesane, idrar yolları, sinirler ve damarlar çok yakındı ve duvarları ortaktı ” dedi.

Bebeklerin deri, deri altı kas dokularının ayrılması için gereken operasyonu ise Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Ağır ve ekibi gerçekleştirdi. Prof. Dr. Ağır, “Ayırma ameliyatının ilk safhasında yeterli doku elde edebilmek için balon implantlar ile deriyi genişlettik ve üzerini kapatma görevini üstlendik” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kamerunlu#Siyam İkizler#Türkiye

BAKMADAN GEÇME!

İdodan İbrahim Tatlısese sürpriz telefon... Babam da beni Amerikaya balayına göndermişti

İdo'dan İbrahim Tatlıses'e sürpriz telefon... 'Babam da beni Amerika'ya balayına göndermişti'

#İdo Tatlıses
‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

‘Süslü’ Lale’nin gurbeti

#Şebnem Schaefer
Midilli kâbusu

Midilli kâbusu

#Yunanistan