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Haber Giriş: 12.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Kamerayla ‘ateş’ takibi

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Kamerayla ‘ateş’ takibi
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Erdoğan’a dün Meclis’e giriş yaptığı andan çıkışına kadar koronavirüse karşı önlem olarak bir ‘termal kamera’ eşlik etti. Kamera, Erdoğan’ın yakınına gelen herkesin vücut sıcaklığını ölçerek tehlikeli bir durum olup olmadığını bildiriyor.

Kamerayla ‘ateş’ takibi

LAZERLE İŞARETLEYİP ÖLÇÜYOR

Lazer özel bir düğme ile etkinleştiriliyor.

Lazer Hizalama- Kızılötesi görüntüde konum otomatik olarak görüntüleniyor. Gelişmiş ayrıntı sunumu ile termal görüntü alınıyor.

2.1 kilo ağırlığında ve -40 ° C ila 2000 ° C arasında ölçüm yapabiliyor.

Kullanıcı herhangi bir sayıda nokta / kutu / daire / profil / ölçümleri seçip ve birleştirebiliyor.

Görüntülerin sesli açıklaması için Bluetooth üzerinden mikrofon kulaklık setiyle iletiliyor.

Kulaklık ve harici sensörler ile iletişim sağlanıyor.

Kablosuz bağlantı (Bluetooth) ve kablosuz internet özelliği var.

Lazer işaretleyicinin konumunun infrared görüntü üzerinde vurgulanması, görüntüdeki sıcak noktayı fiziksel hedefle ilişkilendirmeye yardımcı oluyor.

Akıllı telefon ya da tablete görüntülerin kablosuz transferini sağlar. WiFi bağlantısı var.

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