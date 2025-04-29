Kamerayı bantlayan koruma: Kimseden talimat almadım

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İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan Çağlar Türkmen’in emniyet sorgusu tamamlandı. Kimlik tespiti esnasında mesleği sorulan Türkmen, özel güvenlik görevlisi olduğunu belirtti. 63 sayfa ifade veren Türkmen, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 12 Ekim 2024’te bir otelde yapacağı görüşme öncesinde kameraları bantla kapatmasına ilişkin özetle şunları söyledi:

‘BALIKÇI’DAN SONRA...

“Toplantı katında bulunan kameralara bant çeken kişi benim. Çünkü daha önce bir restoranda (İstanbul’daki bir balıkçıda İngiliz elçi ile yaptığı görüşmeyi kast ederek) Ekrem İmamoğlu’nun burada bulunan görüntülerinin basına sızdırılması sebebiyle daha sonra gideceği yerlerdeki kamera görüntüleri bantlanır ve kameranın görüntü alması engellenir. Bu karar Ekrem İmamoğlu’nun koruma ekibi olarak alınmış bir karardır. Rutin olarak yapılan bir işlem olduğu için bana kimse talimat vermedi. Ben kendim kamera görüntülerini bantladım.”

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‘VALİZLERDE JAMMER VARDI’

Otel çıkış görüntülerinde bir kişinin elinde 2 adet valizle çıktığı görüntüler gösterilen Türkmen, “Valizlerin içinde ne bulunmaktadır? Bahse konu toplantıya kimler katılmıştır?” soruları üzerine ise elindeki 2 adet valizde jammer cihazı olduğunu, toplantıya kimlerin katıldığını bilmediğini söyledi.

EMNİYETTEN ‘JAMMER’ AÇIKLAMASI

EMNİYET Genel Müdürlüğü’nden (EGM) yapılan açıklamada, bazı basın yayın kuruluşlarına jammer kullanım usulleri ve cezai yaptırımları ile ilgili haberler yansıdığı belirtildi. Bunun üzerine konuyla ilgili açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtilerek şöyle denildi: “5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 2’nci maddesinin 3’üncü fıkrasında belirtilen Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kuruluş kanunları ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde belirtilen görev sahaları ile ilgili konularda olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü kamu düzeni ve milli güvenliği sağlamaya yönelik Anayasa ve yasalardan aldıkları yetkilerden dolayı frekans kesici (jammer) kullanabilir.

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BELEDİYE BAŞKANLARI YOK

Belediye başkanları ve belediyeler, 5809 sayılı Kanun kapsamında frekans kesici (jammer) kullanabilecek kişi, kurum ve kuruluşlar arasında sayılmamaktadır. Ayrıca yetkisiz kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından haberleşmenin kesilmesi, Türk Ceza Kanunu’nun 124’üncü maddesi hükümlerince suç olarak tanımlanmıştır. Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğümüzün herhangi bir birimi tarafından koruma görevlilerine yönelik frekans kesiciler (jammer) ile ilgili verdiği bir eğitim bulunmamaktadır.”

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ’NE RÜŞVET İDDİASI SORULDU

- İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa’nın da emniyet ifadesi ortaya çıktı. Dosyada müşteki olarak yer alan 2 kişi, Şafak Başa’nın rüşvet vermedikleri gerekçesiyle kendilerine, İSKİ Su Havzaları Daire Koruma Başkanlığı’ndan Tampa Madencilik Projesi için olumlu görüş vermediğini iddia etti. Şafak Başa iddiaların asılsız olduğunu, iftira atıldığını savundu: “Bütün geçmişim ve sicilim İçişleri Bakanlığı kayıtlarında mevcuttur. Sürekli olarak İSKİ iş ve işlemleri Sayıştay denetçileri, İçişleri müfettişleri tarafından denetlenmektedir. İSKİ’de görev yaptığım dönemde de hukuka uygun olmayan ve inanmadığım, doğru bulmadığım hiçbir işlemin altına imza atmadım. Başkanımız İmamoğlu, meslek hayatımda en rahat çalıştığım ve kariyere, kurumsal bilgiye önem veren bir belediye başkanıdır, yöneticidir. Allah şahittir ki genel müdür olarak şahsıma hiçbir zaman kanunsuz bir emir vermemiştir.”

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ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ’NE ‘BAZ’ VE ‘HTS KAYITLARI’ SORUSU

- 2. operasyonda gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu’na, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere belediye çalışanlarıyla yaptığı telefon görüşmeleri, HTS ve baz kayıtları soruldu. Kasapoğlu, “Tamamı belediye ve kamu adına yapılan görüşmelerdir. Hiçbirinin özel biri durumu yoktur, tamamı hayatın olağan akışına uygun görüşmelerdir. Bana sorduğunuz kişilerin tamamı belediye çalışanıdır. Bu kişilerle aynı yerde baz vermem, aynı yerde bulunmam gayet doğaldır” dedi.

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ONUR SOYTÜRK’TEN ‘VANİKÖY’ İFADESİ

- CHP’den Zeytinburnu Belediye Başkan adayı olan Onur Soytürk’e ise ifadesinde Adnan Oktar’a ait olan ve Rus milyarder Abramoviç tarafından satın alınan Vaniköy’deki villa ile ilgili tanık Tolgahan Erdoğan’ın, ‘Soytürk’ün kaçak inşaat için rüşvet zincirine dahil olduğu ve kayınpederinin Atina’daki hesabına yatırılan paranın Edirne’ye cenaze aracıyla taşındığı’ iddiası soruldu. Soytürk, “Kayınpederim 2021’de vefat etti, Atina’da da hiç bulunmadım” dedi.