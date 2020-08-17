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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 11:55,Son Güncelleme:

Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Kameradan tespit edilen 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP’in Nizip ilçesinde, 1 motosiklet çalan ve 2 evden hırsızlık yapan 4 şüpheli kameradan kimlikleri belirlenerek yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

İlçedeki mahallelerde son günlerde 2 evden para ve ziynet eşyaları ile 1 motosiklet çalınması olayıyla ilgili olarak polis ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı araştırma sonunda, hırsızlıkların meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarından hırsızlık şüphelisi 4 kişi tespit edildi. Polis, kimliği belirlenen 4 şüpheliyi adreslerine düzenlediği baskınla yakaladı. Emniyetteki sorgulalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanırken, biri ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen çalıntı motosiklet, para ve altınlar ise sahiplerine teslim edildi.

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