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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Kameradan tespit edilen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı

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Kameradan tespit edilen 2 kapkaç şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP'te iki farklı kapkaç olayını gerçekleştiren 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kentte son 1 haftada meydana gelen 2 kapkaç olayı ile ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Kayıtlardan şüphelilerin kimliklerini tespit eden polis, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına alarak emniyete götürdü. Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklandı.

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