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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:31,Son Güncelleme:

Kameradan belirlenip, yakalanan kapkaççı tutuklandı

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Kameradan belirlenip, yakalanan kapkaççı tutuklandı
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GAZİANTEP'te motosikletle 2 kapkaç ve 1 yağma olayını gerçekleştiren şüpheli, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polisin düzenlediği operasyonla yakalanan zanlı, tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, 7 Haziran ile 1 Temmuz günü gerçekleşen kapkaç ve yağma olayları ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 1 şüphelinin kimliğini tespit edip, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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