Kameradan belirlenip, yakalanan kapkaççı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine, 7 Haziran ile 1 Temmuz günü gerçekleşen kapkaç ve yağma olayları ile ilgili soruşturma başlattı. Olay yerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, 1 şüphelinin kimliğini tespit edip, düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.