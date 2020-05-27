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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 27.05.2020 - 13:02,Son Güncelleme:

Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

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Kameradan belirlenip, yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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GAZİANTEP'te, 6 hırsızlık olayını gerçekleştiren ve güvenlik kameralarına yansıyan görüntüsünden tespit edilerek, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, son aylarda merkez Şahinbey ilçesindeki çeşitli semtlerde meydana gelen 2 iş yeri ile 4 evden hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polisin hırsızlık yapılan ev ve iş yerlerinin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını incelemesinde, şüphelinin aynı kişi olduğu belirlendi. Polisler, kimliğini belirlediği şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen, ismi açıklanmayan şüpheli, tutuklandı.

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