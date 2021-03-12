Kameradan belirlenen tırnakçılık şüphelisi 4 kişi yakalandı!

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro amirliği, kentte dolaşan şüphelilerin tırnakçılık yöntemi esnafı mağdur ettiği ihbarını alınca harekete geçti. İhbarın yapıldığı büfe ve marketlerin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler ifadeler doğrultusunda araç plakasını tespit etti. Aracı merkez Yenişehir ilçesinde yakalayan ekipler, S.E. (22) ve K.E. (21) ile Adana'dan Mersin'e birlikte geldikleri saptanan A.S. (38) ve A.E.'yi (27) gözaltına aldı. Şüphelileri üzerinde ve araçta yapılan aramada marketlerden alınan ürünler ile uyuşturucu madde çıktı.







YÖNTEMLERİ DEŞİFRE EDİLDİ



Şüphelilerin yöntemi ise şaşırttı . İşletmelere müşteri gibi giren 2 şüpheli, işletmecinin iki 50 lira yapması için masaya 100 TL bırakıyor. Şüphelilerden biri işletme sahibinin dikkatini dağıtırken diğer şüpheli tezgahta duran 100 TL'yi yeniden alıyor. Ne olduğunu anlayamayan işletme sahibi ise iki tane 50 TL'yi şüphelilere veriyor. Tırnakçılar işletme sahibinden aldıkları 50 TL ile de alışveriş yaparak işletmeden ayrılıyor. Tırnakçıların bu yöntemle birçok market ve büfeyi mağdur ettiği ortaya çıktı.



'PİKNİK YAPMAYA GELDİK'



Emniyete götürülen A.S. ve A.E., serbest bırakılırken, yankesicilik, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan S.E. ve K.E.'nin ise işlemleri sürüyor. Şüphelilerden biri emniyete götürüldükleri sırada gazetecilerin "Neden yaptın" sorusuna "Biz buraya piknik yapmaya geldik, tırnakçılık yapmaya gelmedik. Bir daha Mersin'e gelmeyiz" diye yanıt verdi.

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