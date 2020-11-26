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Hasan KIRMIZITAŞ - DHA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 09:36 | Son Güncelleme:

Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi yakalandı

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Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi yakalandı
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GAZİANTEP'te, 2 kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kentte iki kadın 19 ve 23 Kasım tarihlerinde polise başvurdu. Kadınlar Kozluca Mahallesi'nde yürüdükleri sırada çantalarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Kadınların şikayeti üzerine çalışma başlatan polis, bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi. İnceleme sonunda polis, iki olayın da aynı kişi tarafından yapıldığını saptadı. Kimliği de belirlenen şüpheli, daha sonra adresine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.

Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi yakalandı

Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen kimliği açıklanmayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

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