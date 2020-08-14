Kameradan belirlenen kapkaç şüphelisi tutuklandı

Çıksorut Mahallesi’nde geçen hafta yaşanan olayda, yürüyerek evine giden genç kızın kolundaki çantası, bir süre kendisini takip eden kişi tarafından çalındı. Genç kız, bir süre peşinden koştu ancak kapkaç şüphelisini yakalayamadı. Polise giderek, içerisinde para, telefon ve kimliklerinin bulunduğu çantasının çalındığını anlatan genç kızın şikayeti üzerine, ekipler çalışma başlattı. Olayın meydana geldiği bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, genç kızı takip eden ve çantasını çalan şüphelinin kimliğini ve yerini belirledi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis, ismi açıklanmayan kapkaç şüphelisini gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine konuldu.