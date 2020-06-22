MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKameradan belirlenen bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı
GeriGündem Kameradan belirlenen bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 22.06.2020 - 10:29,Son Güncelleme:

Kameradan belirlenen bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kameradan belirlenen bilgisayar hırsızlığı şüphelisi yakalandı
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, bir iş yerinden diz üstü bilgisayar çalan şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilerek, yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Pancarlı Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 15 Haziran günü yaşanan hırsızlık olayının ardından polis çalışma başlattı. İş yerinin güvenlik kamerasını inceleyen polis, bilgisayarı alıp, tişörtünün altına gizleyen şüpheliyi tespit etti. Kimliği açıklanmayan şüpheli, evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak, cezaevine koyuldu.

Şüphelinin evinde bulunan bilgisayar sahibine teslim edildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle