Kameradan belirlenen 100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'de son 1 ayda okul, cami ve iş yeri olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, 111 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü izleyip, şüphelinin Ali Y. olduğunu belirledi. 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen Ali Y., polisin operasyon ile Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.