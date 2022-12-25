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Kameradan belirlenen 100 bin TL'lik hırsızlığın şüphelisi yakalandı

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#Hırsız#Bursa#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 12:04

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 11 ayrı yere girip, 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı belirlenen Ali Y. (22), güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenip, yakalandı.

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İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, İnegöl'de son 1 ayda okul, cami ve iş yeri olmak üzere 11 ayrı hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Ekipler, 111 ayrı güvenlik kamerası görüntüsü izleyip, şüphelinin Ali Y. olduğunu belirledi. 100 bin TL değerinde hırsızlık yaptığı tespit edilen Ali Y., polisin operasyon ile Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki evinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kameradan belirlenen 100 bin TLlik hırsızlığın şüphelisi yakalandı

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#Hırsız#Bursa#Polis

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