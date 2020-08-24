MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı
GeriGündem Kameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Kameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kameradaki kapkaç şüphelileri yakalandı
Abone Olgoogle-news

BURSA’da market alışverişi yapmak için evinden çıkan Ferişte Özkasap’ın (52) çantasını kapkaç yöntemiyle çalan 2 kişi yakalandı. Yaşları küçük kapkaççıların çantayı çaldıkları anın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 18 Ağustos'ta merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi'nde meydana geldi. Ferişte Özkasap, market alışverişi yapmak için evinden çıktı. Sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan 2 kişi, Özkasap'ın kolundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çalıp, koşarak, kaçtı. Panik içinde bir süre şüphelileri takip eden Özkasap, ara sokaklarda izlerini kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, Özkasap'ın ifadesine başvurarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerini gören güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kapkaç yaptığı anlardaki görüntülerine ulaştı. Görüntülerden şüphelilerin S.Y. (17) ile Y.Ç. (16) olduğunu tespit eden polis ekipleri, kapkaççıları evlerinin yakınlarında yakaladı.

Çantayı bulup Ferişte Özkasap’a geri veren ekipler, kapkaççıları da yaşları küçük olduğu gerekçesi ile Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle