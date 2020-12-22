Kameradaki bakır kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı

Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan geçen cumartesi günü, KOBİ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir depodan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. 200 kilo ağırlığında bakır kablo ile 50 alüminyum kalıp çalınan depo ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye alan jandarma ekipleri, şüphelilerin S.S. ve E.D. olduğunu belirledi. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri, şüphelileri evlerine yaptığı baskınla yakalayıp, gözaltına aldı.



Piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan bakır kablonun hurdacılara satıldığı ortaya çıktı.



Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.