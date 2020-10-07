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Rüşan Anıl ATAR/ADANA, (DHA)
Haber Giriş: 07.10.2020 - 10:54 | Son Güncelleme:

Kameradaki 5 bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

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Kameradaki 5 bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı
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ADANA'da 6 günde 5 bisiklet çalan Levent Y. (31) yakalanıp, tutuklandı. Levent Y.’nin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kameradaki 5 bisiklet hırsızlığı şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 20- 26 Eylül tarihleri arasında bisikletinin çalındığını iddia eden 5 kişinin şikayeti üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerde araştırma yapıp, güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin Levent Y. olduğunu belirledi. Levent Y.nin çaldığı bisikletlere binip olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Levent Y., Hürriyet Mahallesindeki adresine yapılan baskınla yakalanıp, gözaltına alındı. Hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Levent Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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