×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Berberde tıraş sırasında cinayet: Örtünün altındaki detay kamera görüntüsünde ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Berber#Cinayet#Detay
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2025 09:31

Samsun'da bir şahıs, berberde ağabeyinin silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, ölen Barış Kol'un ağabeyinden önce tıraş örtüsünün altından silahını çıkarttığı ancak bu sırada ağabeyi Ahmet Kol tarafından ensesinden vurulduğu görüldü.

Haberin Devamı

Olay, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Divitçioğlu Caddesi üzerindeki bir berber dükkanında saat 16.15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1998 yılında Samsun Kapalı Cezaevi Müdürü Zeki Bayrak'ın öldürülmesi olayında Ali Kemal Kol ile birlikte hapis cezası alan ve cezasını tamamlayan Barış Kol (43), berberde tıraş olurken silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Barış Kol, ambulansla kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Berberde tıraş sırasında cinayet: Örtünün altındaki detay kamera görüntüsünde ortaya çıktı

GÜVENLİK KAMERASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Cinayeti Barış Kol'un ağabeyi Ahmet Kol'un (46) işlediği belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerine göre, olay sırasında Barış Kol'un da ağabeyi Ahmet Kol'un arkasına geldiğinde üzerindeki örtünün altından silahını çıkarttığı görüldü. Ancak Ahmet Kol'un, kardeşinden önce davranarak tabancasını doğrulttuğu ve ateş ettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerde Barış Kol'un ensesinden giren merminin karşı taraftan çıktığı tespit edildi.
Ahmet Kol'un kardeşini vurduktan sonra olay yerinden kaçtığı, firarda olan zanlının yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Haberin Devamı

Berberde tıraş sırasında cinayet: Örtünün altındaki detay kamera görüntüsünde ortaya çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Berber#Cinayet#Detay

BAKMADAN GEÇME!