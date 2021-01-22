Kamer Genç ölüm yıl dönümünde anılıyor - Kamer Genç kimdir, ne zaman öldü?

Kamer Genç, 23 Şubat 1940'da Tunceli Nazimiye'de dünyaya geldi. Babasının adı Ali, annesinin adı Hadice'dir.



Vergi Denetmenliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı; Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisini bitiren Kamer Genç, yüksek lisansını Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı.



Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı görevlerinde bulundu. Serbest mali müşavir olarak çalıştı. İki kitabı yayınlandı.



Danışma Meclisi Tunceli Üyesi oldu. 1983'de Danışma Meclisi Üyeliğinden istifa etti. Danışma Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. 18, 19, 20, 21 ve 23. Dönemde Tunceli Milletvekili seçildi. 20 ve 21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü.



İyi düzeyde Fransızca bilen Kamer Genç, evli ve 2 çocuk babasıdır.