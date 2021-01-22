Kamer Genç ölüm yıl dönümünde anılıyor - Kamer Genç kimdir, ne zaman öldü?
Kamer Genç ölüm yıl dönümünde anılıyor. Çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Kamer Genç, rahatsızlığı dolayısıyla bir süre ABD'de tedavi gördükten sonra Türkiye'ye dönmüştü. Genç, 20 ve 21. dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürütmüştü. İşte ölüm yıl dönümünde sevenleri ve siyaset dünyası tarafından anılan Kamer Genç’in hayatıyla ilgili bilgiler…
Kamer Genç, 23 Şubat 1940'da Tunceli Nazimiye'de dünyaya geldi. Babasının adı Ali, annesinin adı Hadice'dir.
Vergi Denetmenliği, Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı; Ankara İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisini bitiren Kamer Genç, yüksek lisansını Paris Uluslararası Amme İdaresi Enstitüsü'nde tamamladı.
Danıştay Tetkik Hâkimliği ve Savcılığı görevlerinde bulundu. Serbest mali müşavir olarak çalıştı. İki kitabı yayınlandı.
Danışma Meclisi Tunceli Üyesi oldu. 1983'de Danışma Meclisi Üyeliğinden istifa etti. Danışma Meclisi Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği görevinde bulundu. 18, 19, 20, 21 ve 23. Dönemde Tunceli Milletvekili seçildi. 20 ve 21. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekilliği görevini yürüttü.
İyi düzeyde Fransızca bilen Kamer Genç, evli ve 2 çocuk babasıdır.
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