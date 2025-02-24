Kamelyalı Kadın’la zamanda yolculuk

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Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin (ADOB) önceki gün ilk temsilini gerçekleştirdiği ‘Kamelyalı Kadın’ eseri, sahnelerde eşine az rastlanan bir duruma şahit oldu. 1995 yılında ‘Kamelyalı Kadın’ balesinde dans eden 17 sanatçı, 30 yıl sonra özgün yorumunda bir araya geldi. Marguerite Gautier ve Armand Duval’in tutkulu ama imkânsız aşkını, zarif dans adımları ve etkileyici bir müzik eşliğinde sahneye taşıyan Eser, seyirciden büyük ilgi görerek ilk temsilinde kapalı gişe sahnelendi. Eserin koreografi ve librettosunda DOB Genel Müdür Yardımcısı Volkan Ersoy ve Armağan Davran imzası yer alırken, orkestra şefiliğini Tolga Atalay Ün – Deniz Oliveira Erdinç, Koreograf asistanlıklarını da Ayşe Fidanlık - Sanem Subaygil üstleniyor. Müzik düzenlemesi ise Tolga Taviş’e ait. 1800’lü yılların büyüleyici Paris atmosferinin oluşturulmasının altında ise dekor tasarımcısı Savaş Camgöz, Kostüm Tasarımcısı Gazal Erten ve Işık Tasarımcısı Bülent Arslan’ın imzaları yer alıyor. Eserin Repetitörleri Sanem Subaygil - Burak Kayıhan - Mine Ersoy - Özge Ataman Bahardoğan, Repetitör Asistanı Güleycan Bilaloğlu, Bale Notatörü Aslı Öngören, Kondüviti ise Işınsu Yapıcı ve Zeren Topcu. Başrollerde ise Sultan Erol ve İlhan Durgut yer alıyor. Müziği, dansları, dekor ve kostümleri ile dikkat çeken eserde, seyircilere büyük bir sürpriz de yapıldı. 1995 yılında ADOB’un sahneye koyduğu Kamelyalı Kadın oyunundan 17 sanatçı, 30 yıl sonra yine bu eserin farklı bir yorumunda yerini aldı. Sanatçılardan kimisi sahne arkasında esere imzasını atarken, kimisi de yine sahnede dans etti. 17 sanatçıyı genel prova sırasında sahnede bir araya getirip görüntüledik. 1995’de ‘Kamelyalı Kadın’da başrolde dans eden ve şu anda eserin koreograflığını üstlenen DOB Genel Müdür Yardımcısı balet Volkan Ersoy, “Yine bu ışıkların altında olmak en büyük heyecan verici duygu” değerlendirmesini yaptı.

İMKANSIZ AŞK

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Kamelyalı Kadın’da, Marguerite Gautier ve Armand Duval’in tutkulu ama imkânsız aşkı anlatılıyor.

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30 YIL SONRA BİR ARADA

Sanatçılardan kimisi sahne arkasında esere imzasını atarken, kimisi de yine sahnede dans etti. 17 sanatçıyı genel prova sırasında sahnede bir araya getirip görüntüledik.

KAPALI GİŞE SAHNELENDİ

Alexandre Dumas’ın 1848’de 24 yaşında yazdığı ilk romanı ‘Kamelyalı Kadın’ı, Giuseppe Verdi’nin müzikleri eşliğinde baleye uyarlandı. Klasik balenin sevilen eserlerinden, iki perde olarak sahnelenen Kamelyalı Kadın, ihtişamlı kostümleri ve seyirciyi büyüleyen dekoruyla 30 yılın ardından ilk kez Ankara Devlet Opera ve Balesi Sahnesi’nde yer aldı.