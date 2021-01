Kamçısız şampiyon

Jokeylik kariyerini noktalayacağı güne kadar kamçı kullanmadan at bineceğini sosyal medya hesabından duyuran ünlü jokey Selim Kaya, Kocaeli Hipodromu’nda kamçısız bindiği Benim Zaferim adlı atla yarışı kazanarak bir ilke imza attı.

30 yılı aşkın bir süredir at bindiğini belirten ve Türkiye’nin en önde gelen jokeyleri arasında yer alan Selim Kaya, “Atı döverek değil yarıştırarak keyif alalım. Bu hamlemiz de tüm dünya yarışçılığına örnek olsun” diyerek kariyerini noktalayacağı güne kadar bindiği atlarda hiç kamçı kullanmayacağını ilan etmişti. Önceki gün Kocaeli pistinde Benim Zaferim isimli ata ilk kez yanına kamçı almadan binen Selim Kaya burun farkıyla da olsa yarışı kazanmayı başardı. Yarışın ardından ‘Oluyormuş’ diye sosyal medyada paylaşım yapan Selim Kaya atın adına da gönderme yaparak “O kamçı Benim Zaferim” diyerek yarış severlerin alkışını aldı.

BIRAKMA KARARI ALMIŞTI

Bir süre önce yine sosyal medya üzerinden, pandeminin bittiği ve seyircili yarışların başladığı ilk gün jokeyliği halkın alkışlarıyla bırakacağını açıklayan Selim Kaya “İlk seyircili yarış hangi hipodroma, hangi şehre denk gelir bilemiyorum ama inşallah İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda bırakmak nasip olur” demişti.

Kariyerinin son bölümünde artık at döverek değil yarıştan keyif alarak at binmek istediğini ifade eden şampiyon jokey Selim Kaya, “Yıllarca at sırtında kamçıyla hayatını kazanmış ve bunu yeni idrak etmiş biri olarak artık kamçı kullanmayacağımı kamuoyuna açıklamak istiyorum” dedi. Amacının mesleğinin son bölümünde dünyaya bir mesaj vermek olduğunu belirten Selim Kaya, bugüne kadar Gazi Koşusu, Cumhuriyet, TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık gibi birçok koşudan zaferle ayrıldı. Ünlü jokeyin bugüne kadar 2951 birinciliği bulunuyor.