Kamala Harris kimdir? Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris hakkında bilgiler

Kamala Devi Harris, 20 Ekim 1964 tarihinde California'da dünyaya geldi. Avukat ve politikacı olarak görev yapmaktadır. 32. Kaliforniya Başsavcısı olan Kamala Harris 2010 yılında yapılan Kaliforniya eyalet seçimlerinde başa gelmiştir. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti'den başkan olmak için parti içi ön seçimlere katılmış, ancak yeterli başarıyı gösterememesinden ötürü çekilmiştir. Ağustos'ta ise DP'nin başkan adayı Joe Biden'ın yanında başkan yardımcısı adayı olarak yer alacağı açıklanmıştır.

Harris, anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllıdır. Amerika başkan yardımcılığına aday olan ilk Afrikalı Amerikan, Asyalı Amerikalı ve (Demokrat Geraldine Ferraro ile Cumhuriyetçi Sarah Palin'in ardından) üçüncü kadın adaydır.