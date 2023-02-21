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Kalpten kalbe komşu desteği

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#Yunanistan#Deprem#Yardım
Kalpten kalbe komşu desteği
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 07:00

Komşu ülke Yunanistan’da toplanan tıbbi gereçler, battaniye ve ısınma malzemelerini taşıyan 48 kamyonetten oluşan konvoy, Atina’dan yola çıkıp İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

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Tekirdağ’a ulaşan konvoyun taşıdığı malzemeler, AFAD depolarına indirildi. Atina Sivil Savunma Bölge Müdürü Kokkalias Vasilis, Türk milletine yardım için geldiklerini belirterek, “Bu büyük depremden dolayı bizim görevimiz tabii ki gelmek. Buraya 20 saatlik bir yoldan geliyoruz. Devamlı da yardımlar gelmeye devam edecektir” dedi.

Bu arada Yunanistan'dan gelen görevlilerin üzerlerine giydikleri sarı renkli yeleklerin arkasına Türkiye ve Yunanistan bayraklarının kalp içinde işlendiği görüldü.

 

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#Yunanistan#Deprem#Yardım

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