Kalpten kalbe komşu desteği

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Tekirdağ’a ulaşan konvoyun taşıdığı malzemeler, AFAD depolarına indirildi. Atina Sivil Savunma Bölge Müdürü Kokkalias Vasilis, Türk milletine yardım için geldiklerini belirterek, “Bu büyük depremden dolayı bizim görevimiz tabii ki gelmek. Buraya 20 saatlik bir yoldan geliyoruz. Devamlı da yardımlar gelmeye devam edecektir” dedi.

Bu arada Yunanistan'dan gelen görevlilerin üzerlerine giydikleri sarı renkli yeleklerin arkasına Türkiye ve Yunanistan bayraklarının kalp içinde işlendiği görüldü.