Kalpazanların fiyat listesi şaşırttı... Sahte MİT belgesi: 1000 $; oturum belgesi: 1400 $

Polis ekipleri çete lideri İ.İ. ve adamları İ.İ., H.Y., K.A. ve İ.B.’yi gözaltına aldı. Matbaa ve işyerlerinde yapılan aramalarda iki milyon dolar değerinde sahte para, çeşitli bankalara ait 4 bin adet sahte çek, basımda kullanılan 10 adet baskı makinesi, pasaport, kimlik basım cihazları, 150 adet çipli boş kimlik kalıbı, MİT personel kartı, sahte oturum belgesi ele geçirildi. Operasyonun ardından kalpazanların fiyat listesi ise dikkat çekti. Çete üyeleri sahte MİT belgesini bin dolar, sahte oturum belgesini ise bin 400 dolara bastıkları ortaya çıktı. Fiyat listesindeki en ucuz ürün ise lise diploması. Şüphelilerin 2 bin lira değer biçtiği sahte lise diplomasını eski kimlik kartı takip ediyor. Bankalara ait sahte çeklerin fiyatları da adetine göre 2 bin ile 4 bin lira arasında değişiyor. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet işlemleri ise devam ediyor.