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Kalpazanlar bankayı bile şaşırttı... 4 kişi tutuklandı

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#Merkez Bankası#ATM#Sahte Dolar
Kalpazanlar bankayı bile şaşırttı... 4 kişi tutuklandı
Çetin Aydın
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 07:00

İSTANBUL’da bir banka, ATM’lerine üst üste 100 dolarlık banktnotlar yatırıldığını, bunların daha sonra TL’ye çevrilerek başka hesaplara havale edildiğini tespit etti.

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ATM’lerden alınan 33 adet 100 dolarlık banknot, bir tutanakla incelenmek üzere Merkez Bankası’na gönderildi. Burada yapılan incelemede 100 dolarlık banknotların aslına çok benzeyen sahte paralar olduğu tespit edildi. Banknotların para sayma makinelerinden de geçtiği anlaşıldı. Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Kalpazanlar bankayı bile şaşırttı... 4 kişi tutuklandı

Sahte dolarların yatırıldığı ATM’lerdeki kamera görüntüleri incelendi. ATM’lere para yatıranlarla bu paraların TL olarak gönderildiği hesap sahipleri belirlendi.  Ekipler 2’si kadın 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinde paraların sahte olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.

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#Merkez Bankası#ATM#Sahte Dolar

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