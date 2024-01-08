Kalpazanlar bankayı bile şaşırttı... 4 kişi tutuklandı

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ATM’lerden alınan 33 adet 100 dolarlık banknot, bir tutanakla incelenmek üzere Merkez Bankası’na gönderildi. Burada yapılan incelemede 100 dolarlık banknotların aslına çok benzeyen sahte paralar olduğu tespit edildi. Banknotların para sayma makinelerinden de geçtiği anlaşıldı. Savcılığın talimatı üzerine polis ekipleri araştırma başlattı.

Sahte dolarların yatırıldığı ATM’lerdeki kamera görüntüleri incelendi. ATM’lere para yatıranlarla bu paraların TL olarak gönderildiği hesap sahipleri belirlendi. Ekipler 2’si kadın 9 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadelerinde paraların sahte olduğunu bilmediklerini öne sürdü. Sorgularının ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest kaldı.