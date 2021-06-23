Kalp Yarası nerede çekiliyor? İşte, Kalp Yarası'nın çekildiği yer

Kalp Yarası'nın çekildiği yer, izleyicilerin odağındaki konu olmaya başladı. ATV ekranlarında yer alan diziyi izleyen pek çok kişi, Kalp Yarası nerede çekiliyor sorusuna cevap arıyor. Peki, Kalp Yarası nerede çekiliyor? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

KALP YARASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kalp Yarası dizisi Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da çekiliyor. Çekimlerin bazı sahneleri, il genelindeki farklı mekanlarda da gerçekleşebiliyor.

Kalp Yarası dizisinin konusu ise şu şekilde;

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper yer alıyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara