Kalp Yarası 28. son bölümde şok eden kaza! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Çok soğuk iddia Sebebi o vortex mi'Çok soğuk' iddia! Sebebi o vortex mi?#Kar Yağışı
Resmi açıklama geldi Acun Ilıcalının hoca kararı Adada tartışma yarattı...Resmi açıklama geldi! Acun Ilıcalı'nın hoca kararı Ada'da tartışma yarattı...#Acun Ilıcalı
En kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmalarıEn kritik kanıt... Gizlenen Wuhan yazışmaları#Wuhan
İstanbulda beklenen kar yağışı başladı Dünkü gibi olur muİstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Dünkü gibi olur mu?#Yoğun Kar
Bakan Karaismailoğlu CNN TÜRKte açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durumBakan Karaismailoğlu CNN TÜRK'te açıklama: Hava, kara ve demir yollarında son durum#Istanbul
Kar esareti 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtulduKar esareti! 4 noktaya çığ düştü... Yolcu minibüsündekiler son anda kurtuldu#Kar Yağışı
Vahşetin nedeni ortaya çıktı Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüşVahşetin nedeni ortaya çıktı! Yasak aşkını söylemesin diye kızını boğarak öldürmüş#Esmanur
Zorunlu hale gelmişti... 1 Şubattan itibaren kaldırılacak 3 koşul aranacakZorunlu hale gelmişti... 1 Şubat'tan itibaren kaldırılacak! 3 koşul aranacak#Omicron
İklim krizi vücudumuza neler yapacak Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...İklim krizi vücudumuza neler yapacak? Sivrisinekler, buzullar ve böbrek taşları...#İklim Krizi
ABDden sporcularına uyarı... Oraya mutlaka kullan-at telefonla gidinABD'den sporcularına uyarı... Oraya mutlaka 'kullan-at' telefonla gidin! '#Pekin Olimpiyatları
Ünlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum Canlı yayına bağlandıÜnlü oyuncu mahsur kaldı: 21 saattir evime gidemiyorum! Canlı yayına bağlandı#Şafak Sezer
Yatırımcılar tedirgin Kripto kışı mı geliyorYatırımcılar tedirgin! 'Kripto kışı' mı geliyor?#Kripto Para Piyasaları
Usta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandıUsta sanatçıya veda... Alkışlarla uğurlandı!#Ayberk Pekcan
Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar Ama bir şartla...Pandeminin biteceği tarihi hesapladılar! Ama bir şartla...#COVID-19
Sarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmişSarar çifti darp edilmiş, evleri soyulmuştu! İlk kez hakim karşısında: Motosikletleri minibüsle getirmiş#Eskişehir
HABERLERGündem Haberleri

Kalp Yarası 28. son bölümde şok eden kaza! İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

#Kalp Yarası#Televizyon#Dizi
Kalp Yarası 28. son bölümde şok eden kaza İşte Kalp Yarası son bölümde yaşananlar

Kalp Yarası 28. son bölüm izleme ekranı yayınlandı. Pazartesi akşamları seyirci karşısına çıkan Kalp Yarası 24 Ocak tarihinde seyirci karşısına çıktı. Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit'in cinayet konusunda Yaman’ın peşine düşmesi dikkat çekerken, kızının Sancakzade Konağı’na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt’le karşı karşıya gelmesi çarpıcı gelişmelerden oldu. Dizinin final anında Ferit'in yaptığı kaza ekranlara damga vurdu. İşte, Kalp Yarası 28. bölüm full HD izleme ekranı ve son bölümde yaşanan gelişmeler.

Haberin Devamı

Kalp Yarası son bölüm tek parça yayınlandı. Atv ekranlarında 24 Ocak Pazartesi akşamı sevenlerinin karşısına çıkan Kalp Yarası'nda bu hafta Ferit'in böbreğini verme konusunda Ayşe'nin gizlediklerini öğrenmesi dikkat çekerken Ferit'in arabayla yaptığı kazada karşısına çıkan kişi şaşkına çevirdi. Tüm bunların ardından gözler dizinin yeni bölümüne çevrildi. Dizinin son bölümünü aşağıdaki ekrandan kesintisiz izleyebilirsiniz.

KALP YARASI SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KALP YARASI 28. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Babasının öldürüldüğünü düşünen Ferit cinayetin izini sürmeye başlar. Tüm işaretler Yaman’ı göstermektedir. Başka bir yüzleşmenin eşiğinde olan Ayşe ise ailem dediği dedesiyle karşı karşıya gelir.

Azade’nin konakta ve holdingte gücünü kaybetme korkusu yaşaması, onu yeni hamleler yapmaya zorlar. Hande ve Yaman’ın Sancakzade Konağı’nı ele geçirmesiyle konakta ipler iyice gerilir.

Haberin Devamı

Kızının Sancakzade Konağı’na yerleştiğini duyan Hüseyin bu durumu fırsata çevirirken Zümrüt’le karşı karşıya gelir. Hiç beklemediği bir anısıyla yüzleşen Vedia bir türlü kendini toparlayamazken bu yüzleşme Sancakzade Konağı’nda yaşanacak depremlerin habercisidir.

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel, Şenay Gürler, Mahir Günşiray, Meltem Gülenç, Rıza Akın, Nail Kırmızıgül, Yonca Şahinbaş, İnanç Konukçu, Burçin Abdullah, Naz Sayıner, Melih Çardak, Zehra Yılmaz, Kemal Burak Alper.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalp Yarası#Televizyon#Dizi

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
Rahat uyu Saadet Hanım

Rahat uyu Saadet Hanım

#Saadet Göncay
Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

Manisalı Raphael’in film gibi hikâyesi

#Raphael Esrail