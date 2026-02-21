Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı’ndan ‘lipödem’ uyarısı

Haberin Devamı

Son yıllarda çok sık duymaya başladığımız bir hastalık var: Lipödem. Vücuda oranla çok daha geniş ve yoğun selülit görünümünde bacaklarla kendini gösteren lipödem aslında bir dolaşım bozukluğu ve ciddi bir sağlık sorunu. Ne kadar diyet yapsa da bir türlü bacaklarını inceltmeyi başaramayanlarda bu durum, genellikle genetik olduğu için normal zannediliyor. Hastalar bacaklarındaki fazla kilodan utanç duyuyor ve gizlemeye çalışıyor.

10 KADINDAN BİRİNDE VAR

Her 10 kadından 1’inde görülen lipödem; ağrı yapan, tedavi edilmezse bacaklarda yaralara neden olan, uzun vadede fibromiyaljiye yol açan ve hastayı depresyona sürükleyen bir hastalık. Bu konuda çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akgül, şu bilgileri verdi: “Bu hastalıktan doktorlar da yeni yeni haberdar oluyor. Hastaların doğru teşhisi alması uzun yıllar sürüyor. Hasta ne kadar diyet yapsa da zayıflayamıyor.

SELÜLİT ZANNETMEYİN...

Lipödem aslında basit bir selülit değil. Selülit cilt altı dolaşımın bozulmasına bağlı portakal kabuğu görüntüsüdür. Lipödem bunun daha ileri formu. Hem dolaşım sistemi bozuluyor hem de yağlar daha da artıyor. Yağların yapısı da bozuk. Ayrıca enflamasyon ve dolaşım bozukluğu nedeniyle ağrı oluyor. Hastaların bacaklarında soğukluk hissi ve yağlanma, ödem de görülüyor. Olay tamamen bir dolaşım sistemi bozukluğu. Lipödem bacak ve kollarda görülebilir. Aslında genetik bir hastalık. Yani anneanne, teyze, halada çıkar öncelikle. Hasta ailesinde bunu gördüğü için genetik ve normal olduğunu zanneder. Bu yüzden de tedaviye geç kalır. Ultrason ile damar yapısı, yağ dokusu incelenir ve bu şekilde lipödem tanısı koyarız.”

ÇARESİ ‘NEFES’ VE DAMAR DİYETİ

Türkiye’de ne kadar lipödem hastası olduğuna dair bir veri olmadığını belirten Prof. Dr. Akgül, bu konuda yeni yaptıkları bilimsel bir çalışmayı da aktardı. Uluslararası hakemli bir dergide yayınlanan araştırmaya göre lipödem tedavisinde iki kas tabakasının önemine dikkat çeken Akgül, “Bunlardan biri baldır kasları. Bu kaslar çalıştığında lenfödem ve lipödem azalıyor. İkincisi de dünyada ilk defa yapılan bir çalışmayla göğüs kaslarının önemini ortaya koyduk. Düzenli diyafram nefesi alıp verdiği zaman bacaktaki lenfatik dolaşım artıyor ve lipödem de lenfödem de azalıyor. Günde 40 dakika yürüyüş ve düzenli nefes alıp verme oldukça önemli. Ayrıca lipödem hastaları damar diyeti dediğimiz bir diyet yapmak zorundalar. Bu diyette özellikle et, süt, yumurtayı azaltırız bazı durumlarda da keto diyeti yapmalarını öneririz. Keto diyetinde de protein ağırlıklı beslenilir. Özellikle karbonhidratları ve yağlı yiyecekleri azaltırız.”