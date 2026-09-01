Kalp sağlığında son gelişmeler-1... Kalp krizi ‘geliyorum’ der

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ÜNLÜ komedyen Cem Yılmaz’ın kalp krizi geçirmesinin ardından doktorunun “Bir hastanın hayatı boyunca geçirebileceği en büyük kriz” açıklaması akıllara “Acaba kalp krizi geliyorum der mi?” sorusunu getirdi. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Us’a göre bu sorunun cevabı: “Evet.” Prof. Dr. Us, “Kalp krizi geliyorum der ama artık kalp krizi önlenebilir bir hastalık olarak kabul ediliyor. Özellikle LDL kolesterol yüksekse, diyabet varsa, trigliserid yüksekse, trombositler yüksekse kalp krizi ‘geliyorum’ der. 40 yaşında da gelebilir, 70 yaşında da gelebilir ama mutlaka gelir. Ailesinde kalp sorunu olanların 30 yaşında, hiçbir problem olmayanların ise 35 yaşında tüm damarlarını kontrol ettirmesi gerekiyor. Bunun için BT anjiyo yöntemi uygulanabilir” dedi.

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CHECK-UP YAPTIRMAK KESİN SONUÇ DEĞİL

Amerikan Kalp Derneği ve Avrupa ülkelerinin tıbbi tedavi kılavuzları tüm dünya için bir rehber olarak kabul ediliyor. Prof. Dr. Us, bu kılavuzlara göre bilgisayarlı tomografi ile gerçekleştirilen anjiyonun artık klasik anjiyoya göre öncelikle yapılmasının önerildiğini belirtti. Prof. Dr. Us, Cem Yılmaz’dan sonra çok konuşulan kulak memesinde bulunan ‘Frank çizgisi’ denilen çizginin de bilimsel bir tarafı olmadığını açıkladı ve önlem olarak yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

DAMARLARI BT ANJİYO GÖSTERİR

“Türkiye’deki check-up’ların büyük bir çoğunluğu çok az veri veriyor. Sadece birkaç kan testi, efor, EKG yapılıyor. Ancak bunlar yeterli bir sonuç değil. Bu testler iyi çıktığı için hasta kendisini sağlıklı zannediyor. Damarları gösteren tek şey bilgisayarlı tomografi ile yapılan BT anjiyodur. İkincisi kan tahlilleri, yağ mekanizması, endotel disfonksiyona yol açan lipoprotein gibi tetkikler, şeker metabolizmasını gösteren detaylı kan tahlilleri. Tansiyon varsa holter bakmalı, EKO yapmalı, kalp kapakçıklarına bakmalı. Bunlarda bir anormallik yok, BT anjiyo temiz. O zaman 5 yılda bir tekrarlamak lazım.”

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Kulaktaki ‘Frank çizgisi’ de gündeme geldi.

KARDİYO HER ZAMAN EN DOĞRU SPOR DEĞİL

PROF. Dr. Melih Us spor yapanlara da önemli uyarılarda bulundu: “Sporda çok yanlış bir inanış var. Spor hocaları diyor ki müşterilerine ‘Kardiyo yaptıralım size’. Ancak bu doğru bir şey değil. Bu krize bir davetiye. Aslında efor testleri de kalp krizine davetiye. Ancak efor testinde hasta koşarken elektrotlar ile kontrol ediliyor. Yaşlılar için yürümede sorun yok ama hızlı olmamalı. Yaşlılara özel pilates yapılabilir. Omurilik ve kalp kasları için faydalı ama nabız çok yükselmeden. Yani gençlerin yaptığı hareketler değil. Mesela sahada kriz geçiren çok insan haberi alırız çünkü adrenalin ile birlikte o ağrı hissedilmez ve bir anda kişi yere yığılır. Kardiyoyu yoğun şekilde yapmak çok riskli bir şey. Özellikle spor geçmişi olmayan 50 yaş üstü insanlarda nabız 130’un üzerine çıkmamalı. Hiçbir spor geçmişi olmayanlara böyle sporlar yaptırmak doğru değil. Baypas veya stent takılanlar spordan tamamen vazgeçsin demiyoruz ama onlarda nabzı 120’yi geçmemek kuralıyla yapılabilir.”

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BT anjiyo son dönemde öne çıkan teşhis yöntemlerinden.

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ

PROF. Dr. Us, kalp krizinin büyük çoğunlukla belirti verdiğini ancak belirtilerin ciddiye alınmadığına dikkat çekiyor. Prof. Dr. Us, “Kalp iç organ olduğu için yansıyan ağrıları vardır. Geçen günlerde gelen bir hastam yemekten sonra soğuk terleme yaşıyor ancak sonra gaz çıkarınca rahatladım diyor. Halbuki o gaz aslında kalbin mideye komşu olmasından kaynaklı” diyerek belirtileri şöyle sıraladı; En belirgin olanı göğüs ağrısı Bazen sol bazen sağ kolda ağrı Çene ya da diş ağrısı Kalbe komşu olduğu için mide ağrısı ya da hazımsızlık şikâyeti Soğuk terleme Yürümede, merdiven çıkmada zorluk gibi performans düşüklüğü.