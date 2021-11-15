Kalp nakli bekleyen minik Emirhan’dan çağrı var: Lütfen organ bağışlayın

Haberin Devamı

İstanbul’da yaşayan Musa ve Emine Taçyıldız çiftinin dört oğlundan en büyüğü Emirhan Taçyıldız (12), doğduğundan beri kalp hastası. Üstelik nadir görülen iki kalp hastalığını birden taşıyor. Bir haftalık bebekken ‘restriktif kardiyomiyopati’ teşhisi alan talihsiz çocuğun durumuna ‘süngerimsi kalp hastalığı’ da eşlik ediyor. Her iki kalp kası hastalığı da Emirhan’ın kan pompalayan kalp boşluklarının düzgün şekilde gevşeyememesi nedeniyle vücuduna yeterli düzeyde kan pompalanamamasına yol açıyor. Hayatı hastanelerde geçen Emirhan’ın kalbi artık alarm veriyor. Uygun organ bulunup nakil olamazsa akciğerleri de iflas edecek. Geçtiğimiz hafta kalbinde oluşan pıhtılar nedeniyle acilen yoğun bakıma alınan Emirhan, durumu çok riskli olduğu için evine de taburcu edilemiyor. Organ bekleme listesinde Türkiye’de birinci sırada, çıkan ilk uygun kalp ona nakledilecek. Emirhan 16 Kasım’daki doğum gününü de hastane odasında geçirecek. O ve ailesi, organ bağışının yetersiz olduğu ülkemizde, son umutlarını da yitirmek üzere.

‘CİDDİ SIKINTILARI VAR’

Haberin Devamı

Emirhan Taçyıldız’ın tedavisini yürüten Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden çocuk kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ayşe Yıldırım, “Son zamanlarda Emirhan’da bazı sıkıntılar oldu. Kalp kasında gevşeyememe probleminden kaynaklanan problemler nedeniyle yatırmak zorunda kaldık. Beynine pıhtı atmaması için yoğun bakımda tedavilerimizi verdik. Dün yoğun bakımdan servise alabildik. Ama hâlâ ciddi sıkıntıları devam ediyor. Eğer uygun kalp bulunamazsa Emirhan’ın akciğer basıncı artacak, bu da olursa kalp-akciğer nakline gitme riski doğar. Bu da bizim hiç istemediğimiz bir olay. İnşallah kısa zamanda Emirhan’a kalp nakli yaparız ve akciğer nakline gerek kalmaz” diye konuştu.

‘KEŞKE GONDOLA BİNSEM’

Hastanede olmaktan oldukça bitkin düşen Emirhan, dışarı çıktığında en çok sorulardan bunaldığını anlatarak “Dışarı da çok çıkmak istemiyorum. Çünkü insanların sorduğu tek soru var. O da ‘Neden bu kadar zayıfsın?’ Bilmiyorlar ki ilaçlar zayıflatıyor, çok rahatsızım bu konudan. Bir de ellerim artık çok acıyor, derman kalmadı, kaldıramıyorum bile, iğneden serumdan. Hep hastanelerdeyim. Çoğu şey yasak olduğu için yapamıyorum. Salı günü doğum günüm. Yeni yaşımda yeni kalbim olmasını istiyorum. Lunaparkta hızlı trene , gondola binmeyi çok isterim” dedi.

Gözleri dolarak organ bağışı çağrısında da bulunan Emirhan, “Lütfen organ bağışına destek verin. Elimde olsa tüm organlarımı bağışlarım. Ellerim yemyeşil oluyor, mosmor oluyor damar yollarından. İğnelerden bıktım, bunlardan kurtulmak istiyorum. ” diye konuştu.

OĞLUM YAŞASIN

Haberin Devamı

Doğduğundan beri oğluyla hastanelerde hayatını geçiren anne Emine Taçyıldız (34) ise konuşurken gözyaşlarını tutamadı. “Doğdu doğalı hastanelerdeyiz” diyen fedakâr anne, oğluna hayat vermesi için herkesi organ bağışına çağırdı: “İlk çocuğum, 4 kardeşler, en büyüğü Emirhan. Çocuğum iyileşsin istiyorum, yıllardır hastanelerde iğne ilaç tedavisi görüyor. Hayata tutunsun, arkadaşları gibi koşsun, yürüsün, doğru düzgün yemek yiyebilsin, ilaçlardan uzak olsun istiyorum. Okula gitmesini hayal ediyorum, 5 senedir okula gidemedi, evde eğitim alıyor. Bir akrabaya götürüyorum, merdivenlerden çıkamadığı için sırtımızda taşıyoruz. Oğlumu yaşatmak istiyorum, acilin de acili ilk sırada nakil bekleme listesinde. Allah’ım bir mucize yaratsın, oğlum hayata tutunsun tek dileğim bu. Bir umut bekliyoruz. 7-8 senedir nakil sırasında Emirhan, büyüdü artık nakil olması gerekiyor. Sesimi duysunlar bir anne olarak, lütfen organ bağışlayın. Bağış yapın, oğluma hayat verin, can verin.”