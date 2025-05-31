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Kalp krizinden ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

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#Avukat#Kalp Krizi #Cenaze
Kalp krizinden ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 15:18

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden avukat Mustafa Nazım Pektaş (62), son yolculuğuna uğurlandı.

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 Adıyaman'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren avukat Mustafa Nazım Pektaş (62), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Pektaş için Adıyaman Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi.

Kalp krizinden ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

TÖRENE BAKAN YARDIMCISI DA KATILDI

Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Pektaş'ın yakınlarına sabırlar diledi. Yapılan duaların ardından Pektaş'ın cenazesi, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Törene, Pektaş'ın ailesi, yakınları, Adıyaman Barosu avukatları katıldı.

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#Avukat#Kalp Krizi#Cenaze

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