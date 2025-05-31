Kalp krizinden ölen avukat son yolculuğuna uğurlandı

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Adıyaman'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren avukat Mustafa Nazım Pektaş (62), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Pektaş için Adıyaman Adliyesi bahçesinde tören düzenlendi.
TÖRENE BAKAN YARDIMCISI DA KATILDI
Törende konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Pektaş'ın yakınlarına sabırlar diledi. Yapılan duaların ardından Pektaş'ın cenazesi, Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. Törene, Pektaş'ın ailesi, yakınları, Adıyaman Barosu avukatları katıldı.