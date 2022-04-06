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Kalp krizinden ölen astsubay Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

#TUNCELİ#ASTSUBAY#MANİSA
Kalp krizinden ölen astsubay Manisa’da son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli 4’üncü Komando Tugay Komutanlığı’nda görev yapan ve geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra yaşamını yitiren Astsubay Kıdemli Başçavuş Yunus Yılmaz (54), memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinde askeri törenle toprağa verildi.

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Tunceli 4’üncü Komando Tugay Komutanlığında görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Yunus Yılmaz (54), geçen 29 Mart’ta kalp krizi geçirdi. İlk müdahalenin ardından Elazığ Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alınan Yılmaz, dün, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın cenazesi, memleketi Manisa’nın Salihli ilçesinin kırsal Çukuroba Mahallesi’ne gönderildi.

Astsubay Yılmaz için bugün öğlen Çukuroba Camisi’nde askeri tören düzenlendi. Törene Salihli Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Manisa Merkez Komutanı Piyade Albay Tolga Çakılkum, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, askeri erkan ile ailesi ve yakınları katıldı.

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Kılınan namazın ardından Yılmaz’ın bir süre askerlerin omzunda taşınan tabutu, cenaze aracına konuldu. Yılmaz’ın Çukuroba Mahalle Mezarlığı’na götürülen cenazesi gözyaşları içinde toprağa verildi.

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#TUNCELİ#ASTSUBAY#MANİSA

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