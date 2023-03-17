Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kalp krizinden hayatını kaybeden sözleşmeli er, toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Tekirdağ#ŞIRNAK#Atatürk Havalimanı
Kalp krizinden hayatını kaybeden sözleşmeli er, toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2023 15:52

ŞIRNAK'ta vatani görevini yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden piyade Sözleşmeli Er Volkan Demir (28), Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Şırnak’tan askeri uçakla Çorlu Atatürk Havalimanı'na getirilen Sözleşmeli Er Volkan Demir'in cenazesi, helallik alınması için Marmaraereğlisi ilçesindeki baba ocağına götürüldü. Burada alınan helalliğin ardından Demir için Cedit Ali Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, 5’nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Demir’in ailesi ve yakınları katıldı.

Kalp krizinden hayatını kaybeden sözleşmeli er, toprağa verildi

Cenazede yakınları Demir'in tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Oğlunun tabutunun başına gelen Nacit Demir, "Gurur duyuyorum. Takdiriilahi, bak cami avlusu dolu. Herkes oğlumu uğurlamaya gelmiş" dedi.

Haberin Devamı

Kılınan cenaze namazının ardından Volkan Demir, Marmaraereğlisi Şehitliği'nde toprağa verildi. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tekirdağ#ŞIRNAK#Atatürk Havalimanı

BAKMADAN GEÇME!

Amerikada gönüllere taht kuran Türk Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

Amerika'da gönüllere taht kuran Türk! Şehit ilan edildi, törenle uğurlandı...

#Nahit Atıf Oral
Pandemide üç yılın ardından koronavirüs uzmanlarının hayatı normale döndü mü Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde

Pandemide üç yılın ardından koronavirüs uzmanlarının hayatı normale döndü mü? 'Covid hâlâ aklımızın bir köşesinde'

#Covid-19
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak Kuruşu kuruşuna hesapladık...

Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık...

 #Kentsel Dönüşüm