Kalp krizinde yaş uyarısı

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TÜİK’in yayımladığı 2025 yılı verilerine baktığımızda, ülkemizdeki ölümlerin yüzde 34.7’sinin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını görüyoruz. Kalp rahatsızlıkları için ‘Şu yaştan önce asla olmaz’ diyebileceğimiz sihirli bir sınır yok. Ancak toplumda en sık gördüğümüz damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskinin ivme kazandığı yaşlar vardır.

ERKEKLERDE RİSK 3 KAT FAZLA

Erkeklerde 45 yaş, kadınlarda 55 yaş sonrası risk belirgin şekilde artar. Ancak ‘Henüz 45 yaşında değilim, bana bir şey olmaz’ rahatlığı son derece tehlikeli.

İstatistiksel olarak kalp krizi erkeklerde kadınlara kıyasla daha sık görülür. Toplum tabanlı araştırmalara baktığımızda, erkeklerin kalp krizi geçirme riskinin kadınlara göre yaklaşık iki ila üç kat daha fazla olduğunu görürüz. Kalp için mucizevi tek bir en iyi spor aramak yerine, reçetemize sürdürülebilir egzersizleri yazıyoruz. Kalbi en güzel çalıştıran, damarları esneten sporlar, tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet ve hafif tempo koşu gibi aerobik olanlardır. Bizim tıbbi olarak önerdiğimiz hedef, haftada 150–300 dakika orta şiddette egzersiz yapmaktır.”