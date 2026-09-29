×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kalp krizinde yaş uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Kalp Sağlığı#Damar Tıkanıklığı#Kalp Krizi Riski
Kalp krizinde yaş uyarısı
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 07:00

KARDİYOLOJİ uzmanı Prof. Dr. Sadık Kadri Açıkgöz, 29 Eylül Dünya Kalp Günü’nde, toplumda en sık görülen damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskinin ivme kazandığı yaşların erkeklerde 45, kadınlarda 55 yaş sonrası olduğunu vurguladı. Açıkgöz şunları söyledi:

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

TÜİK’in yayımladığı 2025 yılı verilerine baktığımızda, ülkemizdeki ölümlerin yüzde 34.7’sinin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığını görüyoruz. Kalp rahatsızlıkları için ‘Şu yaştan önce asla olmaz’ diyebileceğimiz sihirli bir sınır yok. Ancak toplumda en sık gördüğümüz damar tıkanıklığı ve kalp krizi riskinin ivme kazandığı yaşlar vardır.

ERKEKLERDE RİSK 3 KAT FAZLA

Erkeklerde 45 yaş, kadınlarda 55 yaş sonrası risk belirgin şekilde artar. Ancak ‘Henüz 45 yaşında değilim, bana bir şey olmaz’ rahatlığı son derece tehlikeli.

İstatistiksel olarak kalp krizi erkeklerde kadınlara kıyasla daha sık görülür. Toplum tabanlı araştırmalara baktığımızda, erkeklerin kalp krizi geçirme riskinin kadınlara göre yaklaşık iki ila üç kat daha fazla olduğunu görürüz. Kalp için mucizevi tek bir en iyi spor aramak yerine, reçetemize sürdürülebilir egzersizleri yazıyoruz. Kalbi en güzel çalıştıran, damarları esneten sporlar, tempolu yürüyüş, yüzme, bisiklet ve hafif tempo koşu gibi aerobik olanlardır. Bizim tıbbi olarak önerdiğimiz hedef, haftada 150–300 dakika orta şiddette egzersiz yapmaktır.”

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalp Sağlığı#Damar Tıkanıklığı#Kalp Krizi Riski

BAKMADAN GEÇME!