×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

Güncelleme Tarihi:

#Kalp Krizi#Mustafa Yılmaz#Manisa Salihli
Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2025 17:12

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çaycuma İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı'nda görevli olan ve önceki gün evinde kalp krizinden hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yılmaz'ın (53) cenazesi memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'nde toprağa verildi.

Haberin Devamı

Temmuz ayında Çaycuma İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı'na atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yılmaz, önceki gün akşam evinde fenalaştı. Eşi Nilüfer Yılmaz'ın ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyip, müdahalede bulundu. Ancak, Yılmaz, sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

3 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'ne getirildi. Buradaki Kulalılar Camii'nde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

Haberin Devamı

Törene, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Yılmaz'ın eşi ve çocukları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

Yılmaz'ın eşi Nilüfer Yılmaz ile çocukları Sedanur, Hilal, Güneş tabuta sarılarak ağlaması yürekleri burktu. Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kalp Krizi#Mustafa Yılmaz#Manisa Salihli

BAKMADAN GEÇME!