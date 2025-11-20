Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren astsubay toprağa verildi

Haberin Devamı

Temmuz ayında Çaycuma İlçe Jandarma Trafik Komutanlığı'na atanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yılmaz, önceki gün akşam evinde fenalaştı. Eşi Nilüfer Yılmaz'ın ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi Yılmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyip, müdahalede bulundu. Ancak, Yılmaz, sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Yılmaz'ın cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Manisa'nın Salihli ilçesi Durasıllı Mahallesi'ne getirildi. Buradaki Kulalılar Camii'nde Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Yılmaz için cenaze töreni düzenlendi.



Törene, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Salihli İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, Yılmaz'ın eşi ve çocukları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yılmaz'ın eşi Nilüfer Yılmaz ile çocukları Sedanur, Hilal, Güneş tabuta sarılarak ağlaması yürekleri burktu. Kılınan namazın ardından Yılmaz'ın cenazesi, mahalle mezarlığına götürülüp, toprağa verildi.