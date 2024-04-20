Kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti: Emekli polis, kızının düğün günü toprağa verildi

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Mezitli ilçesinde oturan emekli polis memuru Mehmet Terkeşli, iki çocuğundan kızı Ayşin’in düğün hazırlığı sırasında rahatsızlandı. Terkeşli, kalp hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede 5 gün süren tedavisinin ardından 16 Nisan’da taburcu edildi. Kızının düğünü iptal etme önerisini reddeden Mehmet Terkeşli, Ayşin ile damadı Ekrem’in hazırlıklarına da destek oldu. 18 Nisan’da tekrar rahatsızlanan emekli polis, götürüldüğü özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Terkeşli’nin cenazesi, kızının düğün yapacağı 19 Nisan’da son kez evine getirildi. Ayakta güçlükle duran yakınları gözyaşlarına boğulurken, helallik alınmasının ardından Terkeşli’nin cenazesi Mezitli Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Düğün günü babasını toprağa veren Ayşin Terkeşli, nişanlısı ve yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. 19 Nisan’da saat 19.00’da Mezitli’de yapılacak olan düğün ise iptal edildi.