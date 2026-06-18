Kalp krizi mideden de vurabilir

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KIZILCIK Şerbeti dizisinde canlandırdığı ‘Işıl’ karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ece İrtem’in (35) genç yaşta hayatını kaybetmesi, son yıllardaki ani ölümleri bir kez daha gündeme getirdi. Genç oyuncunun ölüm nedeni henüz belirlenemezken, Prof Dr. Muhammed Keskin, her ölümün kalp krizi olarak etiketlenmemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Keskin, “Ece İrtem’in durumundaki ilk veriler, bize klasik bir kalp krizinden ziyade, ‘ani kardiyak ölüm’ sendromunu düşündürüyor” ifadelerini kullandı.

ANİ ÖLÜMDE İKİ ETKEN: ARİTMİ VE PIHTI

Prof. Dr. Keskin, genç yaşta ölüme neden olan ani kalp durmalarının altında genellikle iki temel tıbbi nedenin yattığını belirterek şunları söyledi: “Ritim bozuklukları, yani aritmi ve pulmoner emboli. Gizli ritim bozuklukları, kalbin bir anda durmasına yol açabiliyor ve dışarıdan hiçbir semptom göstermeden saniyeler içinde gerçekleşebiliyor. Genç yaştaki ani ölümlerin bir diğer yaygın nedeni ise pıhtı atması. Bacakta sessizce büyüyen pıhtı, yerinden koptuğu anda kan dolaşımı vasıtasıyla akciğere gidiyor. Akciğer ana damarlarını aniden tıkadığında ise dakikalar içinde müdahale şansı tanımayan ani ölümler meydana gelebiliyor.”

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Prof. Dr. Muhammed Keskin, oyuncu Ece İrtem’de olduğu iddia edilen mide bulantısı belirtisine istinaden “Karın ağrısı ve mide bulantısı kalp krizi belirtisi de olabilir, karaciğerde toksisitesi de olabilir” diye konuştu.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut ise kadınlarda kalp krizinin farklı işaretler verebileceğine dikkati çekerek şunları söyledi:

‘MİDE BULANTISI DA BELİRTİ OLABİLİR’

“Göğüs ağrısı olmaksızın halsizlik, bitkinlik, çene ağrısı, yoğun nefes darlığı kalp krizi belirtileri olabilir. Kalbin alt ve arka tarafını tutan kalp krizlerinde ana bulgu karın ağrısı, bulantı ve kusma olabilir. Kalp damarlarının çıkış anomalileri de ritim bozukluğu ya da kalp krizine yol açabilir. Malign seyirli RCA (sağ koroner damar) çıkış anomalisinde yoğun efor ya da tansiyon yükselmesi sonrası baş dönmesi ve kusmada kalp krizi belirtileri izlenebilir.”

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‘SADECE İKİ SODA İÇTİ’

ECE İrtem’in annesiyle oturduğu apartmana girerken güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri üzerine yapılan yorumlara avukatı Uğur Gökkoyun’dan açıklama geldi: “Annesine bu konu sorulduğunda; Ece İrtem’in 15 Haziran’da doğum günü olmasına rağmen mide ağrısı ve halsizlik hissetmesi nedeniyle arkadaşları tarafından düzenlenmek istenen kutlamaya gitmek istemediğini, beraberce Moda Sahili’nde kısa bir yürüyüş yapıp sonrasında sahile yakın bir mekâna oturup iki soda içtiklerini söyledi. Eve giriş anındaki yürüyüşünün mide ağrısından kaynaklandığını, doktora gitmek istemediğini, olaydan birkaç gün önceki Tayland gezisinde midesini üşüttüğünü söyleyerek hemen yatmak istediğini, dinlenmenin kendisine iyi geleceğini ifade ettiğini beyan etmiştir.”

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ECE İrtem, Aydın Kuşadası’nda dün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. İrtem için Hatice Hanım Camii’nde düzenlenen törene, İrtem’in annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem ve kardeşi Efe İrtem, ünlü oyuncu Gürkan Uygun, yakınları, sevenleri ve oyuncu arkadaşları katıldı. Ece İrtem’in cenazesi, kılınan namazın ardından Yeniköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. (DHA)

