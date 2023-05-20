Kalp krizi geçirmişti... Savcı Sayan'ın doktoru: Durumu iyi, yarın taburcu etmeyi planlıyoruz

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AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın’da fenalaştı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından anjiyo yapılan Sayan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Gözden Kaçmasın AK Parti'li Savcı Sayan kalp krizi geçirdi Haberi görüntüle