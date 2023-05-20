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Kalp krizi geçirmişti... Savcı Sayan'ın doktoru: Durumu iyi, yarın taburcu etmeyi planlıyoruz

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#Savcı Sayan#Kalp Krizi#Aydın
Kalp krizi geçirmişti... Savcı Sayanın doktoru: Durumu iyi, yarın taburcu etmeyi planlıyoruz
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 13:48

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Aydın'da geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyo oldu. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, "Sayan’ın durumu şu an iyi, yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

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AK Parti'den İzmir'de milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Savcı Sayan, cumhurbaşkanı ikinci tur seçim çalışmaları kapsamında gittiği Aydın’da fenalaştı. Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Savcı Sayan, kalp krizi geçirdiği tespit edilince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede Prof. Dr. Hasan Güngör tarafından anjiyo yapılan Sayan’ın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kalp krizi geçirmişti... Savcı Sayanın doktoru: Durumu iyi, yarın taburcu etmeyi planlıyoruz



Savcı Sayan'ın doktoru Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Güngör, "Savcı Sayan dün saat 21.00 sıralarında bize getirildi. Daha önceden bilinen damar ve şeker hastalığı var. Bu nedenle stent takılmış kendisine. Burada yaptığımız kontrollerde kısmi kalp krizi adını verdiğimiz bir bulgu saptadık. Kanda 'tropolin' denen bir değer var. Gizli kalp krizini gösteren ya da aşikar kalp krizini gösteren değerde yükseklik ve göğüs ağrısı da doğunca anjiyo kararı aldık. Bu kararı kendisine ilettik. Sol el bileğinden girerek anjiyosunu yaptım. Sağ taraftaki damarda da ciddi oranda bir darlık saptadık. Oraya balon ve bir adet stent uyguladım. Sağlık ve genel durumu iyi, serviste takip ediyoruz. Herhangi bir hayati tehlikesi yok. Yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" dedi.

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#Savcı Sayan#Kalp Krizi#Aydın

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