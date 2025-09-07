×
Güzellik merkezi sahibi kadın evinde hayatını kaybetmişti! Ölüm nedeni ortaya çıktı

Güzellik merkezi sahibi kadın evinde hayatını kaybetmişti Ölüm nedeni ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2025 15:34

Isparta'da, evinde hayatını kaybeden güzellik merkezi sahibi Buket Gülver (32), son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan genç kadının ölüm nedeni de ortaya çıktı.

Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan Buket Gülver’den bir süredir haber alamayan yakınları, dün durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Saat 17.00 sıralarında eve gelen sağlık ve polis ekipleri, Gülver’i hareketsiz buldu. Sağlık ekibince yapılan kontrolde, Buket Gülver’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Güzellik merkezi sahibi kadın evinde hayatını kaybetmişti Ölüm nedeni ortaya çıktı

Buket Gülver'in cenazesi, Isparta Şehir Hastanesi’nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün yakınlarına teslim edildi. Gülver için öğle vakti Emre Mahallesi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazede Gülver’in yakınları ve sevenleri göz yaşı döktü. Namazın kılınmasının ardından Buket Gülver'in cenazesi, Gülcü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güzellik merkezi sahibi kadın evinde hayatını kaybetmişti Ölüm nedeni ortaya çıktı

'EVDEN ÇIKMAK ÜZEREYKEN KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ'

Ayşe Gülver Ünlü, kardeşinin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Ünlü, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Kardeşimi ben buldum. Bir süredir sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Evden çıkmak üzereyken kalp krizi geçirmiş. Sevenlerinden tek isteğim dua" diye belirtti.

