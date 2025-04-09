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Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören

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#Kalp Krizi#Sinop#Sinan Şen
Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 14:09

Sinop'ta aracında kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Kastamonu'ya gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli evli ve iki çocuk babası polis memuru Sinan Şen, mesai sonrası evine döndüğü sırada aracında rahatsızlandı.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Şen, kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden polis memuru için tören

Şen'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine getirildi.

Burada düzenlenen törene Şen'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Özarslan, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil, emniyet ve askeri personel ile diğer ilgililer katıldı.

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Vali Özarslan ve Emniyet Müdürü Kılıçoğlu törende Şen’in ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Şen'in cenazesi helallik alınması ve İl Müftüsü Paşa Bektaş tarafından okunan duanın ardından toprağa verilmek üzere memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi.

 

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#Kalp Krizi#Sinop#Sinan Şen

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