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KAYSERİ (İHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 15:17 | Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren yaşlı kadın ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi

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Kalp krizi geçiren yaşlı kadın ambulans helikopterle şehir merkezine getirildi
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Kayseri’de kalp krizi geçiren 77 yaşındaki kadın, ambulans helikopter ile şehir merkezine getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinde yaşayan 77 yaşındaki Cennet Önal kalp krizi geçirdi. Yaşlı kadın ambulans ile Pınarbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan kadın, tedavisine devam edilmek üzere ambulans helikopter ile Kayseri şehir merkezine getirildi.
Şehir merkezine getirilen kadın, Kayseri Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

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