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Mahir ALAN- Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)-
Haber Giriş: 10.07.2021 - 16:26 | Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Murat Ekici toprağa verildi

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Kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Murat Ekici toprağa verildi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde görevi başında kalp krizi geçirip kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Murat Ekici, (47) memleketi Adıyaman'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Beytüşşebap İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Murat Ekici, dün görev başındayken rahatsızlandı. Ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürülen Ekici, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 2 çocuk babası 24 yıllık Uzman Çavuş Ekici'nin cenazesi bugün memleketi Adıyaman'a getirildi.

Ekici için Yenigüven köyünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut ile çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kalp krizi geçiren Uzman Çavuş Murat Ekici toprağa verildi

Camiye getirilen Ekici'nin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan kızları İlknur (10) ve Yağmur Ekici (12), babalarını son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.

Ekici'nin cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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