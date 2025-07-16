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Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti! 3 gün önce baba olmuştu

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#Hatay#İskenderun#Uzman Çavuş
Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti 3 gün önce baba olmuştu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2025 09:14

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Doğmaz'ın 3 gün önce baba olduğu ve evladını görmek için memleketine geldiği öğrenildi.

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Adıyaman'da görev yapan 30 yaşındaki Uzman Çavuş Hüseyin Doğmaz, eşinin doğum yapmasından dolayı birliğinden izin alarak Hatay'a geldi. Evladının doğumundan 3 gün sonra aniden fenalaşan uzman çavuş, hastanede tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Doğmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti 3 gün önce baba olmuştu

Vefatından 3 gün önce baba olan uzman çavuşun ani ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Doğmaz'ın cenazesi İskenderun ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki Çiğdemlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Belen ilçesinde bulunan Muhlis Ali Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi. 

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#Hatay#İskenderun#Uzman Çavuş

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