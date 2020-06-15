Kalp krizi geçiren uzman çavuş Adana'da son yolculuğuna uğurlandı
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Uzman Çavuş Ercüment Kurt (30), memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kurt’un kız kardeşi, ağabeyinin üniforması ile törene katıldı. Cenazede annesi Nürfet, baba Feyyami ve erkek kardeşler Ertan ile Erkan Kurt’un feryatları yürekleri dağladı.
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