MSB duyurdu: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Hatay / İskenderundaki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim 2020 tarihinde bir silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş ve yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." dendi.

CENAZESİ BABA OCAĞINA GETİRİLDİ

Kars'ta yaşayan Nezaket-Erhan Soy çiftinin 4 çocuğundan biri olan Volkan Soy, 1 Kasım 2019'da vatani görevini yapmak üzere İskenderun Deniz Er Eğitim Alay Komutanlığı'na gitti. Vatani görevi sonrası Volkan Soy, sözleşmeli er olarak Uluçınar Özel Eğitim Merkezi'nde göreve başladı. Burada görevini sürdüren Volkan Soy, 14 Ekim günü geçirdiği kalp krizi sonucu şehit oldu. Şehit askerin cenazesi askeri uçakla bugün akşam saatlerinde baba ocağı Kars'a getirildi.

Şehit Sözleşmeli Er Volkan Soy'un bayrağa sarılı cenazesini Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, askeri ve mülki erkanın yanı sıra ailesi karşıladı. Kars Harakani Havalimanı'ndaki törende özgeçmişi okunan şehit asker için müftü Yusuf Eviş tarafından dua edildi. Buradaki törenin ardından şehit askerin cenazesi Akyaka ilçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit asker, yarın yapılacak törenin ardından Büyük Durduran köyünde toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİT AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit olan sözleşmeli Deniz Er Volkan Soy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.



Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İskenderun'da görevi sırasında rahatsızlanarak şehit olan Soy'un ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığında dün şehit olan Deniz Er Volkan Soy için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şehidin fotoğrafına yer verildi.

Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:

"Kahraman silah arkadaşımız, Hatay İskenderun'daki Deniz Üs Komutanlığımızda 14 Ekim'de görevi esnasında rahatsızlanarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."