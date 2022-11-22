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Kalp krizi geçiren Şevval Bozoğlu hayatını kaybetti

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#ANTALYA#Şehit#Sağlık
Kalp krizi geçiren Şevval Bozoğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 13:54

Antalya'da, lise öğrencisi Şevval Bozoğlu (17), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Kızının cansız bedenini morgdan almaya gelen Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

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Kepez ilçesinde oturan Şevval Bozoğlu, pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Özel hastanede doktorların müdahalesinin ardından Bozoğlu, evine gönderildi. Pazartesi günü ağrıları artan Bozoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İşlemlerin ardından Şevval Bozoğlu'nun cenazesi morgdan alındığı sırada gözyaşı döken baba Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Bozoğlu'nun, sedef hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Şevval Bozoğlu, Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kalp krizi geçiren Şevval Bozoğlu hayatını kaybetti

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#ANTALYA#Şehit#Sağlık

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