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Kalp krizi geçiren polisin cenazesinde kahreden anlar

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#Kütahya#Kalp Krizi#Ömer Uzuncaalan
Kalp krizi geçiren polisin cenazesinde kahreden anlar
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 16:52

Kütahya'da spordan döndükten sonra kalp krizi geçiren polis memuru Ömer Uzuncaalan (31), hayatını kaybetti. Cenaze töreninde eşi, Uzuncaalan'ın fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Ömer Uzuncaalan, akşam spor salonunda spor yaptıktan sonra evine döndü.

Kalp krizi geçiren polisin cenazesinde kahreden anlar

Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuncaalan, eşi ile otomobile binerek hastaneye gitmek için yola çıktı. Ancak Uzuncaalan, direksiyon başında fenalaştı.

Kalp krizi geçiren polisin cenazesinde kahreden anlar

Ömer Uzuncaalan, sağlık ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 2 çocuk babası Uzuncaalan, kurtarılamadı.

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Kalp krizi geçiren polisin cenazesinde kahreden anlar

12 yıllık polis memuru olan Ömer Uzuncaalan için Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene, Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı, Kütahya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç, meslektaşları ve ailesi katıldı. Uzuncaalan'ın cenazesi, Ulu Camii'de kılınan namazın rdından Evliya Çelebi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Kalp krizi geçiren polisin cenazesinde kahreden anlar

Kalp krizi geçiren polisin cenazesinde kahreden anlar

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#Kütahya#Kalp Krizi#Ömer Uzuncaalan

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