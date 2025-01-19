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Kalp krizi geçiren polis memuru Hüseyin Adsız'dan acı haber

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#Hüseyin Adsız#Bingöl#Polis Memuru
Kalp krizi geçiren polis memuru Hüseyin Adsızdan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ocak 19, 2025 12:50

Bingöl'de evinde kalp krizi geçiren polis memuru Hüseyin Adsız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hüseyin Adsız’ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Elazığ'a gönderildi.

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Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Hüseyin Adsız, dün akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği belirlenen Adsız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçiren polis memuru Hüseyin Adsızdan acı haber

Adsız için sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde resmi tören düzenlendi. Törene Vali Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, Genç Belediye Başkanı Kemal Tartar, kurum amirleri, Adsız’ın yakınları ve mesai arkadaşları ile vatandaşlar katıldı. Hüseyin Adsız’ın cenazesi, törenin ardından memleketi Elazığ'ın Baskil ilçesine gönderildi. (DHA)

Kalp krizi geçiren polis memuru Hüseyin Adsızdan acı haber

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#Hüseyin Adsız#Bingöl#Polis Memuru

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