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Kalp krizi geçiren polis memuru Tuncay Pekel hayatını kaybetti

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#Hatay#İskenderun#Polis
Kalp krizi geçiren polis memuru Tuncay Pekel hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2025 16:04

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 39 yaşındaki polis memuru Tuncay Pekel için tören düzenlendi.

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İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Terörle Mücadele Grup Amirliğinde görevli, Polis Memuru Tuncay Pekel(39) evinde kalp krizi geçirdi. 112 ekiplerine haber verilmesinin ardından İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Pekel, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi geçiren polis memuru Tuncay Pekel hayatını kaybetti

İskenderun Şehit Haydar Polis Merkez Amirliği önüne getirilen Tuncay Pekel cenazesi için resmi tören düzenlendi. Merhum polis memurunun özgeçmişinin okunması ve yapılan duanın ardından naaşı öğle namazını müteakip İskenderun Çankaya Mezarlığında defnedildi. Törene kent protokolü çalışma arkadaşları, ailesi ve sevenleri katıldı.

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#Hatay#İskenderun#Polis

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