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Kalp krizi geçiren lise öğrencisi kurtarılamadı

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#Kalp Krizi#Giresun#Ahmet Ali Şatır
Kalp krizi geçiren lise öğrencisi kurtarılamadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 10:51

Gümüşhane’de Spor Lisesi son sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır, okul pansiyonunda televizyon izlerken geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

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Edinilen bilgiye göre, Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Ahmet Ali Şatır (18), dün akşam okulun pansiyonundaki dinlenme odasında arkadaşlarıyla televizyon izlerken aniden rahatsızlanarak yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesine götürülen ve kalp krizi geçirmesi nedeniyle kalbi duran Şatır burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Şatır’ın cenazesi bugün Kürtün ilçesine bağlı Kırgeriş köyünde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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#Kalp Krizi#Giresun#Ahmet Ali Şatır

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